Maia Sandu, discuții cu Marco Rubio și Mark Rutte la Conferința de Securitate de la Munchen

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află la Conferința anulă de Securitate desfășurată la Munchen, unde participă principalii lideri ai lumii. Aceasta a postat imagini în care apare în compania secretarului american de stat Marco Rubio, dar și în prezența șefului NATO, Mark Rutte.

„Mă aflu în aceste zile la München pentru a discuta cu lideri din Europa și de dincolo de continent despre securitatea Republicii Moldova și susținerea parcursului nostru european. Într-un context global incert, Moldova construiește parteneriate solide și de încredere. Avem nevoie de soluții comune la riscurile care ne amenință stabilitatea – ca să putem păstra pacea și să rămânem parte a lumii libere„ a transmis Maia Sandu pe contul de facebook, potrivit G4Media.ro.

SUA a trimis la acest eveniment o amplă delegație de congresmeni, condusă de Marco Rubio. Reamintim că anul trecut, vicepreședintele JD Vance a provocat un șoc cu discursul său, atacând democrațiile liberale europene.

Din partea României, la eveniment este prezentă ministra de Externe, Oana Țoiu. „Un schimb rapid de opinii cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, alături de ambasadorul nostru la NATO, Dan Neculăescu, în marja #MSC2026. Am ridicat subiectul coordonării noastre strânse în perspectiva viitorului Summit B9 de la București. Alianța rămâne angajată să își consolideze postura de descurajare și apărare pe flancul estic și România are un rol cheie în regiune”, a transmis Țoiu, subliniind că în cadrul conferinței are stabilit un set de întrevederi pe teme de securitate maritimă, securitate cibernetică dar și pentru restabilirea încrederii reciproce între Europa și SUA.

