MAE: Atenționare de călătorie în Spania

O atenționare de călătorie pentru Spania a fost emisă în contexul în care pentru ziua de sâmbătă este în vigoare un cod roșu de vânt puternic în Comunitatea Autonomă Valenciană – provincia Castellan.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei – Comunitatea Autonomă Valenciană asupra faptului că Agenția Meteorologică locală (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă și a emis cod roșu de vânt puternic, pentru sâmbătă, 14 februarie 2026, pentru Comunitatea Autonomă Valenciană – provincia Castellan.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216.171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677.842.467.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?k=val și https://www.112cv.gva.es/ și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația ‘Călătorește informat’ (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informații și sfaturi de călătorie

