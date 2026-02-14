10.1 C
Craiova
sâmbătă, 14 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateMAE: Atenționare de călătorie în Spania

MAE: Atenționare de călătorie în Spania

De Magda Dragu
MAE: Atenționare de călătorie în Spania
MAE: Atenționare de călătorie în Spania

O atenționare de călătorie pentru Spania a fost emisă în contexul în care pentru ziua de sâmbătă este în vigoare un cod roșu de vânt puternic în Comunitatea Autonomă Valenciană – provincia Castellan.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei – Comunitatea Autonomă Valenciană asupra faptului că Agenția Meteorologică locală (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă și a emis cod roșu de vânt puternic, pentru sâmbătă, 14 februarie 2026, pentru Comunitatea Autonomă Valenciană – provincia Castellan.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216.171+34 964.216.172+34 964.203.331+34 964.203.234+34 962.985.644+34 962.985.278+34 961.237.364, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: +34 677.842.467.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?k=val și https://www.112cv.gva.es/ și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația ‘Călătorește informat’ (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=rohttps://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informații și sfaturi de călătorie

Citeşte şi: Fitch menține ratingul suveran al României la ‘BBB minus’, cu perspectivă negativă

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA