Șeful diplomației ucrainene: „Câteva” puncte mai blochează obținerea păcii

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că liderii Ucrainei și Rusiei trebuie să se întâlnească față în față pentru a clarifica cele mai dificile chestiuni rămase în negocierile de pace și că doar președintele Statelor Unite, Donald Trump, are capacitatea de a face posibil un acord.

Ucraina vrea să accelereze eforturile pentru a pune capăt războiului aflat în al patrulea an și să profite de momentul favorabil creat de discuțiile intermediate de Statele Unite, înainte ca alți factori să intre în joc, precum campania pentru alegerile parlamentare de la mijlocul mandatului în SUA, programate în noiembrie, a declarat ministrul de Externe într-un interviu acordat Reuters. „Doar Trump poate opri războiul”, a spus Sybiha într-un interviu acordat în biroul său din Kiev.

Câteva puncte rămase de negociat, dar cele mai dificile

Din planul de pace în 20 de puncte, care a stat la baza negocierilor trilaterale recente, au mai rămas neclarificate doar „câteva” aspecte, a spus ministrul. „Cele mai sensibile și cele mai dificile, care trebuie discutate la nivelul liderilor.”

Pe teme-cheie, precum teritoriul, cele două părți par în continuare foarte departe una de cealaltă. Rusia își menține cererea ca Ucraina să cedeze restul de 20% din regiunea estică Donețk, teritoriu pe care nu a reușit să îl ocupe după ani de lupte de uzură, o solicitare pe care Kievul a respins-o constant. Ucraina cere, de asemenea, controlul asupra centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată în prezent pe teritoriu ocupat de Rusia.

În cadrul celei de-a doua runde de negocieri trilaterale de pace, desfășurată săptămâna aceasta la Abu Dhabi, nu s-au înregistrat progrese semnificative, deși joi a avut loc un schimb de 314 prizonieri de război, primul astfel de schimb din octombrie.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a declarat sâmbătă jurnaliștilor că Statele Unite au propus o nouă rundă de discuții, care ar urma să aibă loc peste o săptămână, la Miami, iar Kievul a fost de acord.

„Evaluarea mea este că avem un impuls, asta este adevărat”, a declarat Sybiha, aflat în funcție din 2024, într-un interviu acordat vineri. „Avem nevoie de consolidarea sau mobilizarea acestor eforturi de pace și suntem pregătiți să accelerăm.”

La aproape patru ani de la invazia pe scară largă declanșată în februarie 2022, Rusia ocupă aproape o cincime din teritoriul Ucrainei, inclusiv Peninsula Crimeea și părți din estul țării ocupate înainte de război și a devastat rețelele de electricitate și încălzire prin bombardamente țintite. Pe front, spun analiștii, Rusia a câștigat doar aproximativ 1,3% din teritoriul ucrainean de la începutul lui 2023.

Zelenski a mai spus sâmbătă că Washingtonul speră ca războiul să fie încheiat înainte de vară și că Ucraina a propus un plan de etapizare, fără a oferi însă detalii.