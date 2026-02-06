Cod galben de ceață în Oltenia

Mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață valabile pentru zone din mai multe județe în orele următoare au fost emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Până la ora 9:00, în zone din Gorj se va semnala, local, ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, iar Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți și Teleorman ceața va fi însoțită de burniță, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea poleiului sau ghețușului.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Citeşte şi: Începe perioada în care se acordă vacanța școlară intermodulară