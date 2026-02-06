Administrator de blocuri, arestat preventiv pentru că a delapidat 4,4 milioane de lei

Administratorul mai multor asociații de proprietari din Târgu Mureș a fost arestat preventiv pentru delapidare. Bărbatul este acuzat că ar fi luat banii de întreținere, dar nu a plătit toți furnizorii, cauzând un prejudiciu de 4,4 milioane de lei.

Locatarii din 60 de asociații s-au trezit cu somații prin care erau anunţaţi că au datorii, deși plătiseră lunar banii. Dar aceştia nu au ajuns la furnizori.

Totul a ieșit la iveală în urmă cu aproape un an, când au fost descoperite primele datorii.

Din cauza restanțelor tot mai mari au început verificările. Numai la furnizorul de apă, datoriile acumulate de asociațiile de locatari se ridică la peste un milion de lei.

Însă suma adunată de suspectul care administra asociațiile de proprietari ar fi mult mai mare, spun anchetatorii. A fost estimat un prejudiciu de 4,4 milioane de lei.

Între timp, asociaţiile au fost nevoite să plătească din nou facturile către furnizori. Zilele trecute, polițiștii au făcut percheziții, iar administratorul a fost reținut.

Dacă va fi găsit vinovat, pentru delapidare, bărbatul ajuns în arest preventiv risca până la 7 ani de închisoare.

