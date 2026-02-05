Medic acuzat că a luat mită în formă continuată pentru revizuirea pensiilor de invaliditate, arestat

Medicul din Sebeș reținut de procurori după ce ar fi luat bani de la pacienți, la doar câteva zile după ce a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru luare de mită, a fost arestat preventiv de Tribunalul Alba.

Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un medic primar de expertiză medicală în cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă – Cabinet de Expertiză Medicală nr. 23 Alba și nr. 89 Hunedoara, cu sediul în municipiul Sebeș, reținut, marți, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, în stare de recidivă.

„În perioada 26-28.01.2026, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe postul de medic primar care asigură activitatea de expertiză a capacității de muncă, având printre atribuții efectuarea revizuirii medicale a pensionarilor de invaliditate, suspectul (…) a primit în mod direct și pentru sine de la șase persoane sume cuprinse între 100 și 600 de euro în legătură cu îndeplinirea acestor atribuții de serviciu“, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Medicul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

„Precizăm că inculpatul a mai fost condamnat anterior pentru săvârșirea unor fapte similare. Spre exemplu, la data de 06.06.2025 s-a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției între procuror și numitul (…) cu privire la condamnarea pentru comiterea infracțiunii de luare de mită la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 3 ani și 6 luni, sancțiune care a rămas definitivă la data de 13.01.2026“, a mai transmis Parchetul.

