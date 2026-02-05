4.4 C
Știri de ultima orăEvenimentBărbat salvat de pompieri dintr-o fântână adâncă de șapte metri

Bărbat salvat de pompieri dintr-o fântână adâncă de șapte metri

De Daniela Moise

Un bărbat de 67 de ani din orașul botoșănean Darabani a fost salvat, joi, de pompieri militari și voluntari dintr-o fântână adâncă de aproximativ șapte metri.

Bărbatul a mers să ia apă, iar, într-un moment de neatenție, a căzut în fântână. A reușit să se prindă de lanț și, cu ultimele puteri, a sunat la 112.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Darabani, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Darabani, cu două autospeciale de intervenție și accesorii specifice, precum și o ambulanță SAJ.

Ajunși la fața locului, salvatorii au constatat că bărbatul avea un picior prins în găleată și se ținea de lanț. În mai puțin de cinci minute, pompierii au reușit să îl aducă la suprafață’, au precizat oficialii ISU Booșani.

Bărbatul a fost scos imediat din fântână. A refuzat transportul la spital.

