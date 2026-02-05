Coroana împărătesei Eugénie, salvată după jaful de la Luvru, va fi restaurată complet

Coroana împărătesei Eugénie, bijuteria istorică abandonată de hoți în timpul jafului de 88 de milioane de euro, este aproape intactă. Celelalte piese furate rămân dispărute.



Coroana împărătesei franceze Eugénie, una dintre cele mai valoroase și spectaculoase bijuterii aflate în patrimoniul Muzeului Luvru, va fi restaurată complet, au anunțat oficialii instituției pariziene. Obiectul de o valoare istorică și simbolică excepțională a fost recuperat după jaful spectaculos comis în octombrie anul trecut, când hoții au fugit cu bijuterii estimate la aproximativ 88 de milioane de euro.



Coroana, împodobită cu diamante și smaralde, a aparținut împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea, și reprezintă una dintre piesele emblematice ale colecției de bijuterii istorice ale Franței. În timpul jafului, hoții au scăpat coroana în timp ce fugeau, aceasta fiind găsită ulterior deteriorată, dar nu distrusă.

Coroana a suferit avarii mecanice

Potrivit Muzeului Luvru, examinările preliminare au arătat că piesa este aproape intactă. Din cei opt vulturi aurii care decorau coroana, unul singur lipsește. De asemenea, muzeul a confirmat că toate cele 56 de smaralde sunt intacte, iar dintre cele 1.354 de diamante, doar 10 nu au fost recuperate.

„Deși a suferit avarii mecanice, coroana a fost salvată într-o stare remarcabilă, având în vedere circumstanțele jafului”, au precizat reprezentanții muzeului într-un comunicat oficial.



Pentru restaurarea bijuteriei a fost constituit un comitet de experți condus de președinta Luvrului, Laurence des Cars, potrivit France 24. Restaurarea va fi realizată de un specialist de renume, selectat printr-o procedură competitivă, iar intervențiile vor respecta strict principiile conservării patrimoniului istoric, astfel încât autenticitatea piesei să fie păstrată.

Ancheta este în desfășurare

Ancheta în cazul jafului este în continuare în desfășurare. Autoritățile franceze au anunțat că patru persoane suspectate de implicare în furt au fost arestate, însă presupusul coordonator al operațiunii nu a fost încă identificat. Mai mult, celelalte bijuterii furate, printre care și o tiară cu diamante care i-a aparținut tot împărătesei Eugénie, nu au fost încă recuperate.



Jaful de la Luvru a fost considerat unul dintre cele mai îndrăznețe furturi de artă din ultimii ani și a ridicat semne de întrebare privind securitatea marilor muzee europene. Recuperarea coroanei reprezintă însă o veste importantă pentru patrimoniul cultural francez, demonstrând că, în ciuda pierderilor, unele simboluri istorice pot fi salvate și readuse în circuitul public.



După finalizarea restaurării, coroana împărătesei Eugénie urmează să fie expusă din nou publicului, ca mărturie a rafinamentului epocii imperiale și a fragilității patrimoniului cultural în fața infracționalității moderne.

