Ucraina, Rusia și SUA reiau discuțiile de pace la Abu Dhabi. Europa caută propriul canal cu Moscova

Discuțiile dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite intră joi în a doua zi la Abu Dhabi, într-un nou efort diplomatic de a pune capăt războiului declanșat de invazia rusă din februarie 2022. Negocierile sunt mediate de Washington și vizează pași concreți către pace, inclusiv un posibil schimb de prizonieri, potrivit France 24.

Prima zi de dialog trilateral s-a încheiat miercuri, fiind descrisă de negociatorul-șef al Kievului drept „substanțială și productivă”, deși fără anunțuri oficiale privind progrese majore. Discuțiile au loc într-un context geopolitic tensionat, la aproape patru ani de la începutul conflictului, și marchează una dintre puținele inițiative diplomatice în care Ucraina și Rusia se află din nou la aceeași masă.

Emisarul lui Macron se întâlnește cu oficiali ruși pentru discuții de pace la Moscova

În paralel, Europa încearcă să își reafirme rolul diplomatic. Emmanuel Bonne, principalul consilier diplomatic al președintelui francez Emmanuel Macron, s-a deplasat la Moscova pentru discuții directe cu oficiali ruși, potrivit unor surse diplomatice. Tema centrală a întâlnirilor a fost războiul din Ucraina.

Vehicule în trafic pe un terasament lângă Kremlin, în centrul Moscovei, Rusia, 2 decembrie 2025 (Foto: Ramil Sitdikov, Reuters)

Președinția franceză nu a confirmat oficial vizita, dar a precizat că astfel de discuții au loc „la nivel tehnic”, în deplină transparență și în coordonare cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu partenerii europeni. Surse diplomatice susțin că Bonne s-a întâlnit inclusiv cu Iuri Ușakov, consilier apropiat al președintelui Vladimir Putin.

Președintele Macron a declarat că europenii trebuie să își restabilească propriile canale de comunicare cu Moscova, mai ales în contextul în care au fost marginalizați din negocierile de pace conduse de administrația americană. „Este important ca europenii să poată dialoga direct”, a spus liderul francez, subliniind că aceste demersuri se fac în consultare cu Ucraina.

În timp ce discuțiile de la Abu Dhabi continuă, rămâne neclar dacă actualul efort diplomatic va reuși să producă un avans real spre încetarea conflictului, după numeroase inițiative anterioare fără rezultat.

