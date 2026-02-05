MApN sesizează DNA! Un control la batalionul din Satu Mare a găsit concursuri trucate, misiuni inventate pentru decontări și pensii mărite, rețea de magazine ilegale

Concursuri trucate, posturi vândute, misiuni inventate pentru decontarea de combustibili și bani, folosirea camioanelor militare în scopuri personale, rețea de magazine ilegale și chiar tăieri masive şi ilegale de lemn – o serie lungă de nereguli grave au fost descoperite în urma unui control operativ efectuat de Ministerul Apărării la o unitate militară din Satu Mare, informează Hotnews.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat joi, într-o conferinţă de presă, că, în urma unui control făcut la Batalionul 52 Geniu „Tisa” de la Satu Mare, au fost găsite mai multe nereguli, printre care ocuparea ilegală a unor posturi de soldat şi soldat gradat profesionist, precum și modificarea rezultatelor la selecţia unor candidaţi.

De asemenea, au fost inventate activităţi pentru încasarea unor sume de bani care au dus chiar la creşterea pensiei, a adăugat ministrul. Miruţă a declarat că au fost identificate situaţii în care militarii din această unitate erau folosiţi pentru activităţi în gospodăriile superiorilor.

Comandantul batalionului a fost demis

În urma acestor constatări, au fost trimise documente către DNA şi a fost întrerupt mandatul comandantului.

„În urma controlului operativ, la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare s-a găsit ocuparea ilegală a unor posturi de soldat şi soldat gradat profesionist, s-a găsit situaţia modificării rezultatelor de selecţie a unor candidaţi, astfel încât să fie declaraţi admişi cei care fuseseră declaraţi respinşi. S-a găsit modificarea rezultatelor, iar în conformitate cu declaraţiile unora dintre cei implicaţi, schema asta s-a întâmplat inclusiv prin sume de bani date celor care organizau aceste selecţii.

Au fost, de asemenea, inventate de personalul militar de acolo activităţi inexistente, activităţi inexistente care au fost inventate pentru a se încasa sume de bani, sume de bani care, pe lângă faptul că au fost încasate pe activităţi care n-au fost desfăşurate, au dus la creşterea pensiei pentru cei care îşi autoinventaseră astfel de activităţi şi la 2.000 de lei pe lună în plus pentru pensie”, a declarat ministrul Apărării, potrivit News.ro.

Rețea ilegală de magazine

Radu Miruţă a precizat că alte nereguli descoperite au vizat utilizarea camioanelor militare în scopuri personale şi o reţea de magazine ilegală.

„S-a găsit, tot în această unitate, utilizarea camioanelor militare în scopuri personale. S-a găsit o reţea de magazine ilegală care nu îndeplinea absolut nicio condiţie şi care nici măcar nu îndeplinea condiţiile sanitare, nu declara absolut nicio sumă de bani. Au fost identificate situaţii în care militarii din această unitate erau folosiţi de superiori pentru activităţi în proprietăţi şi curţi personale. Au fost găsite situaţii de tăieri masive şi ilegale de lemn care au fost duse în mediul gospodăresc al celor care conduceau unitatea, utilizându-se inclusiv camioanele militare pentru transportul acestor mase lemnoase. Au fost găsite misiuni fictive de transport al personalului din conducere, pentru care se decontau combustibili şi sumele de bani aferente deplasării”, a adăugat ministrul Apărării.

MApN a sesizat DNA

El a enumerat măsurile luate în urma descoperirii acestor nereguli.

„În urma acestor lucruri pe care le-am descoperit la această unitate, la acest Batalion 52, documentele au fost ridicate şi înaintate structurilor abilitate, un calup destul de mare de oameni au fost trimişi către Direcţia Naţională Anticorupţie”, a anunțat ministrul.

„S-a dispus întreruperea mandatului domnului comandant şi organizarea unui nou concurs. Am solicitat verificarea cu anularea concursurilor care au fost identificate că s-au desfăşurat ilegal. Magazinele din interiorul garnizoanei au fost evident desfiinţate şi am depus măsuri pentru recuperarea prejudiciilor.

Da, sper să fie un caz izolat. Armata are o capacitate de a elimina astfel de cazuri care se întâmplă, sper, pe la câte un colţ, însă corupţia nu are prea mulţi părinţi şi corupţia are zero toleranţă din punctul meu de vedere”, a mai declarat Radu Miruţă.

