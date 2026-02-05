Avocata care cerea mită și falsul general, trimiși în arest la domiciliu

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, eliberarea din penitenciar a avocatei Adriana Georgescu și trimiterea ei în arest la domiciliu. Aceeași decizie a fost dată și în cazul falsului general SIE Gheorghe Iscru.

Curtea Supremă a decis trimiterea în arest la domiciliu a avocatei Adriana Georgescu și a lui Gheorghe Iscru, arestați la sfârșitul lunii ianuarie pentru trafic de influență. Decizia este definitivă.

Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru vor fi obligați să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Avocata pretindea că are trecere la mai mulți oameni politici și la șeful DNA

Avocata din PNL și falsul general SIE au fost prinși de DNA în timp ce primeau 60.000 de euro, pentru intervenții în Justiție în favoarea omului de afaceri Jean-Paul Tucan, care avea două dosare penale, dintre care unul se află pe rolul Tribunalului București.

În referatul DNA apar mai multe stenograme, în care avocata discută cu un investigator sub acoperire și se laudă că are „intrare“ la mai mulți oameni politici, dar și la șeful DNA, Marius Voineag. De asemenea, avocata susținea că are influență la candidatul PNL la Primăria municipiului București, Ciprian Ciucu, și cerea bani în numele acestuia.

Astfel, la data de 21 noiembrie 2025, avocata i-a pretins investigatorului o sumă cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a lui Ciucu. Ea ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul actualului primar general al Capitalei, ar avea influență asupra unor magistrați și ar putea asigura soluționarea favorabilă a celor două dosare penale.

În plus, ea a cerut bani promițând intervenții la ministrul Transporturilor în vederea finalizării unor proiecte derulate în Portul Constanța, precum și angajarea unei persoane apropiate omului de afaceri Jean-Paul Tucan într-o funcție importantă în cadrul CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.

