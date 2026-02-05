O femeie și trei copii, răniți după ce mașina lor s-a izbit de un sens giratoriu

O femeie și trei copii, cu vârste între trei şi 14 ani, au fost răniţi, după ce maşina în care se aflau s-a izbit de un sens giratoriu şi apoi a fost proiectată în şanţ. Accidentul a avut loc miercuri noapte, pe DN 7, în localitatea dâmbovițeană Lunguleţu.

O femeie, de 50 de ani, din comuna Odobeşti, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 7, în comuna Lunguleţu, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în sensul giratoriu, ulterior autoturismul fiind proiectat în afara părţii carosabile şi răsturnându-se în şanţ.

Trei minori, cu vârste cuprinse între 5 şi 14 ani, şi o femeie, de 45 de ani, pasageri în mașină, au fost răniţi. Toți au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Citește și: Șofer rănit după ce mașina lui a fost lovită de un alt conducător auto care nu i-a acordat prioritate, în Craiova