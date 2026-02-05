4.4 C
Craiova
joi, 5 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljȘofer rănit după ce mașina lui a fost lovită de un alt conducător auto care nu i-a acordat prioritate, în Craiova

Șofer rănit după ce mașina lui a fost lovită de un alt conducător auto care nu i-a acordat prioritate, în Craiova

De Daniela Moise

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat azi, la ora 15.16, cu privire la faptul că pe Bulevardul Decebal, din Craiova, s-a produs un accident rutier.

Un bărbat de 58 de ani, din comuna Breasta, în timp ce conducea un autoturism la ieșire din curtea unui complex, pe bulevardul Decebal, din Craiova, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un bărbat de 43 de ani, din Craiova, intrând în coliziune cu aceasta.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto de 43 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital, conștient și cooperant.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Citește și: Ministrul Apărării anunță verificări în toată țara, după ce un dezvoltator imobiliar a ridicat în Craiova un bloc lângă un depozit de muniţie

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA