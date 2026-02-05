Șofer rănit după ce mașina lui a fost lovită de un alt conducător auto care nu i-a acordat prioritate, în Craiova

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat azi, la ora 15.16, cu privire la faptul că pe Bulevardul Decebal, din Craiova, s-a produs un accident rutier.

Un bărbat de 58 de ani, din comuna Breasta, în timp ce conducea un autoturism la ieșire din curtea unui complex, pe bulevardul Decebal, din Craiova, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un bărbat de 43 de ani, din Craiova, intrând în coliziune cu aceasta.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto de 43 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital, conștient și cooperant.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

