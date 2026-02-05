Ministrul Apărării anunță verificări în toată țara, după ce un dezvoltator imobiliar a ridicat în Craiova un bloc lângă un depozit de muniţie

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că un dezvoltator imobiliar a ridicat un bloc de nouă etaje, în Craiova, în apropierea unor depozite de muniţie, fără a fi respectate reglementările privind distanţa faţă de aceste depozite. El a precizat că, în august 2024, Ministerul Apărării a dat un aviz negativ pentru construcţie, iar după trei săptămâni MApN a avizat favorabil acel proiect. Miruţă a explicat că blocul afectează şi traiectoria radarului de la Cârcea și a anunțat că vor fi efectuate verificări la toate unităţile militare din ţară în legătură cu modul de acordare a avizului pentru construcţii în jurul acestora.

„E vorba de o situaţie de la Craiova, unde un dezvoltator imobiliar a ridicat în apropierea unor depozite de muniţie, bloc cu nouă etaje, fără a fi avut dreptul legal, fără a fi fost respectate procedurile pentru distanţa faţă de aceste depozite de muniţie. În august 2024, a fost solicitat un aviz de la Ministerul Apărării pentru a se autoriza construirea acestui ansamblu imobiliar. E vorba de ansamblul Satina Park, de la Craiova.

Ministerul Apărării a avizat negativ, pentru că nu se respectau distanţele faţă de aceste obiective militare. Şi ce vă imaginaţi, trei săptămâni mai târziu, a revenit exact aceeaşi cerere care fusese avizată negativ şi care de data asta a fost avizată pozitiv, a fost avizată favorabil”, a declarat Radu Miruţă, joi, într-o conferinţă de presă.

Blocul afectează şi traiectoria radarului de la Cârcea

El a precizat că blocul afectează şi traiectoria radarului de la Cârcea.

„Blocul este deja construit, structura de cadre, nu este respectată distanţa legală faţă de depozitele de muniţie şi nu este respectat regimul de înălţime, afectându-se traiectoria radarului de la Cârcea. Există un radar militar care nu mai poate baleia întreg spectrul pentru că se loveşte fasciculul cu un anumit sector de cerc de această clădire, care a fost ridicată în contextul pe care vi l-am explicat mai devreme”, a arătat ministrul Apărării.

Verificări la toate unităţile militare din ţară

El a anunţat începerea unor verificări la toate unităţile militare din ţară în legătură cu modul de acordare a avizului pentru construcţii în jurul acestora.

”Au fost declanşate verificări la toate unităţile militare din România cu privire la acordarea, modul în care a fost acordat avizul pentru construcţii în jurul unităţilor militare. Observ că la Craiova nu este o situaţie întâmplătoare, pentru că tot de curând, un an şi un pic, lângă Craiova s-a propus construirea unui depozit pentru una dintre companiile mari din România, depozit logistic, cel mai mare din România, depozit logistic care, de asemenea, afecta performanţa acestui radar de la Cârcea. Am mers în instanţă, s-a dispus sistarea lucrării acolo, însă faptul că se întâmplă lucruri cam în aceeaşi zonă, din punctul meu de vedere, necesită o atenţie suplimentară din partea Ministerului. Evident că s-au dispus măsuri pentru identificarea personalului din cadrul MApN care a schimbat avizul”, a mai declarat ministrul Apărării.

Peste 1.000 de hectare, luate în ultimii ani de la Ministerul Apărării, din zone cu potențial militar

El a precizat că pentru acel aviz nu era nevoie de semnătura ministrului Apărării şi că avizul era la nivelul unei direcţii din minister.

Miruţă a mai afirmat că de la Ministerul Apărării au fost luate, în ultimii ani, peste 1.000 de hectare din zone cu potenţial imobiliar.

”Am observat un alt trend. De-a lungul ultimilor ani, de la Ministerul Apărării s-a tot propus preluarea unor suprafeţe de teren. Am urmărit şi, în ultimii ani, peste 1.000 de hectare din zone cu potenţial imobiliar major au fost transferate de la Ministerul Apărării, cu diverse condiţii, ca într-un număr de cinci ani să se construiască ceva acolo, în principiu locuinţe, care să fie puse la dispoziţia personalului militar la nişte preţuri mai avantajoase. Din verificările pe ultimii ani pe care le-am făcut, e vorba de peste 1.000 de hectare de teren şi de 2.387 de locuinţe care ar fi avut obligaţia să fie ridicate şi care nu s-au ridicat. Este evidentă intenţia de a te uita spre terenurile care sunt în proprietatea Ministelului Apărării pe care încet-încet să le tragi într-o altă zonă”, a susţinut ministrul Radu Miruţă.

