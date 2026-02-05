Hoți costumați în Robin Hood au jefuit un magazin și au donat alimentele furate

Un grup de hoți costumați în Robin Hood a jefuit un magazin alimentar din Montreal și a donat bunurile furate, într-un gest de protest față de creșterea prețurilor la alimente. Cu doar câteva săptămâni în urmă, aceștia au vizat un supermarket, deghizați în Moș Crăciun și spiridușii săi.

O organizație de activiști care se autointitulează „Robins des Ruelles” („Robinii aleilor”) a declarat că aproximativ 60 de persoane, unele purtând pălării cu pene în stil Robin Hood, au intrat într-un magazin de produse naturiste Rachelle Béry, au luat alimente fără să plătească și le-au redistribuit către „numeroase frigidere comunitare din oraș”, într-un demers pe care l-au descris drept un „act politic” împotriva inflației alimentare.

Furtul urmează unui incident similar din decembrie, când membri ai aceluiași grup au năvălit într-un magazin alimentar din Montreal, costumați în Moș Crăciun și spiridușii săi, furând produse și lăsând o parte dintre ele ambalate ca daruri sub un brad de Crăciun din apropiere.

Costul de trai este un subiect major în Canada, țară în care inflația alimentară a crescut cu 4,7% între noiembrie 2024 și 2025 – de peste două ori mai mult decât rata inflației generale.

Cum s-a desfășurat jaful „caritabil”

„În fiecare zi muncim fără încetare, doar ca să ne putem permite să cumpărăm mâncare din aceste supermarketuri conduse de logica profitului”, se arată într-un comunicat al Robins des Ruelles, care îl citează pe unul dintre membrii grupului, Francis. „Când nici două locuri de muncă nu sunt suficiente ca să mănânci, să ai un acoperiș deasupra capului și să-ți îngrijești familia, orice mijloc devine legitim”, a adăugat acesta.

Un videoclip editat, publicat pe Instagram de „Les Soulèvements du Fleuve”, o organizație separată de activiști, arată raidul asupra magazinului Rachelle Béry, intercalat cu genericele filmului din 1938 „Aventurile lui Robin Hood”.

În videoclip, persoane cu fețele acoperite se plimbă printre rafturi, luând alimente, medicamente, săpun și alte produse. Alții folosesc spray cu vopsea pentru a acoperi camerele de supraveghere din interiorul magazinului și din exterior. La finalul videoclipului, o persoană scrie mesajul „F**k Les Profits” („La dracu’ cu profiturile!”) pe un perete de cărămidă.

Niciunul dintre hoți nu a fost arestat deocamdată

Jean-Pierre Brabant, ofițerul de relații cu presa al Poliției din Montreal, a declarat pentru CNN că poliția a deschis miercuri o anchetă privind furtul și actele de vandalism ce au avut loc marți seară.

Brabant a precizat că nimeni nu a fost rănit în timpul incidentului și că până în prezent nu a fost efectuată nicio arestare.

„În ceea ce privește suma de bani sau valoarea bunurilor furate, nu o avem”, a adăugat Brabant. El a estimat însă valoarea acestora la „mii de dolari”, aceeași cifră aproximativă publicată miercuri de Robins des Ruelles. Ofițerul a mai spus că poliția nu a recuperat încă niciunul dintre obiectele sustrase.

Referitor la furtul cu tematică de Crăciun din decembrie, Brabant a spus că „este încă în curs de investigare în acest moment”, dar că nu au existat arestări.

