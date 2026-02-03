Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

În următoarele patru săptămâni, vremea va fi în general mai caldă decât normalul perioadei, în special în regiunile intracarpatice, vestice și la munte, potrivit prognozei pentru intervalul 2 februarie – 2 martie, conform prognozei ANM.

În prima parte a perioadei, precipitațiile vor fi excedentare mai ales în sud și sud-est, urmând să se apropie de valorile normale spre începutul lunii martie.

Săptămâna 2.02.2026 – 09.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale, precum și la munte, dar și mai coborâte, local, în extremitatea de sud-vest și de nord-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și sud-estice, dar și local deficitar în nordul Carpaților Orientali, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, dar și mai coborâte în extremitatea de nord-est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.

