Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, vizită în SUA la invitaţia lui Marco Rubio

Ministrul de Externe Oana Ţoiu începe marţi o vizită de lucru la Washington, la invitaţia secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. Pe 4 februarie, urmează să participe la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice.

”La invitaţia secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, efectuează o vizită de lucru în Washington, în perioada 3-6 februarie. Delegaţia României, condusă de ministrul de externe, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată în data de 4 februarie 2026, la Washington D.C. Acest summit urmăreşte întărirea cooperării internaţionale pentru a asigura lanţuri de aprovizionare sigure şi diversificate, la nivel bilateral, cât şi UE-SUA”, conform anunţului MAE.

Întâlnirea vizează abordarea strategică asupra domeniului, urmând să fie discutate, pe parcursul anului, propuneri de parteneriate comerciale, în baza unui grup de lucru tehnic la nivelul Guvernului României, pentru facilitarea investiţiilor strategice în domeniu.

”Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, precum şi dezvoltarea oportunităţilor pentru investiţii comune fac parte din obiectivele cheie ale Guvernului României în acest an şi din creşterea poziţionării României ca actor cheie european pentru autonomia strategică în domeniul esenţial al mineralelor rare”, precizează MAE.

Delegaţia României este alcătuită din şeful cancelariei premierului, Mihai Jurca, şi consilierul prezidenţial pentru politici economice şi sociale, Radu Burnete.

