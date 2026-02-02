-4.9 C
Fiul prinţesei moştenitoare a Norvegiei, arestat înainte de începerea procesului în care este judecat pentru violuri

De Daniela Moise

Fiul prinţesei moştenitoare norvegiene Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a fost arestat din nou, duminică seară, cu privire la noi suspiciuni de aducere atingere integrităţii fizice, ameninţări cu cuţitul şi încălcarea interdicţiei de a intra în contact, anunţă poliţia norvegiană luni, cu o zi înaintea deschiderii la Oslo a procesului în care acesta este judecat cu privire la violuri, informează News.ro.

„Marius Borg Høiby a fost arestat de către poliţie duminică seară, suspectat de aducere atingere integrităţii fizice, ameninţări cu cuţitul şi încălcarea unei interdicţii de a intra în contact”, anunţă într-un comunicat poliţia din Oslo.

Poliţia nu desemnează presupusa sau presupusele victime.

Ea urmează să ceară plasarea în arest a prinţului pe o perioadă de patru săptămâni, „din cauza riscului recidivei”.

Poliţia a refuzat să facă alte comentarii.

În procesul care âncepe marți, Marius Borg Høiby va trebui să răspundă acuzațiilor în instanță. El se confruntă cu 38 de capete de acuzare – inclusiv viol, violență domestică, agresiune, deteriorare a proprietății și încălcarea interdicțiilor de vizitare. 

Şapte persoane sunt victime prezumate în acest dosar, dintre care patru au formulat şi suspiciuni de violuri ce ar fost comise când ele nu se puteau apăra.

