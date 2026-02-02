Acțiune tip „releu” a polițiștilor doljeni pe DN 6

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au desfășurat azi, în intervalul orar 11.00–15.00,o nouă acțiune pentru reducerea riscului rutier și prevenirea accidentelor de circulație.

Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră din cadrul Poliției Române, a avut loc pe Drumul Național 6, unul dintre cele mai intens circulate drumuri din județul Dolj.

Prin acțiunea de astrăzi, s-a urmărit creșterea siguranței rutiere, impunerea respectării regimului legal de viteză și promovarea unui comportament preventiv în trafic.

În cadrul activităților, polițiștii au legitimat și verificat peste 200 de persoane și au controlat peste 150 de autovehicule. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 64 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 16.000 de lei, fiind reținute totodată 2 permise de conducere.

Șofer gorjean, depistat cu 106 km/h pe un sector de drum cu limită de viteză de 50 km/h

Un bărbat de 54 de ani, din Târgu Jiu, județul Gorj, a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu 106 km/h, pe DN 6, pe un sector de drum cu limită de viteză de 50 km/h.

Acesta a fost sancționat contravențional conform prevederilor OUG nr. 195/2002, fiind dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Recomandăm conducătorilor auto să manifeste responsabilitate în trafic și să respecte limitele legale de viteză.

