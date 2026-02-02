Un elev a lovit doi muncitori veniți să monteze camere de supraveghere în liceu

Un elev de la un liceu din Pitești care săptămâna a lovit doi muncitori, în incinta unității de învățământ, a fost plasat sub control judiciar.

Incidentul, asupra căruia a atras public atenția și prefectul de Argeș, Ioana Făcăleață, a avut loc marți, 27 ianuarie. Un tânăr de 20 de ani, din municipiul Pitești, a sunat la 112, reclamând că a fost lovit în incinta unui liceu din Pitești de către un elev al unității de învățământ.

”În urma verificărilor efectuate a rezultat că, pe fondul unui conflict spontan, apelantul și un alt tânăr, de 22 de ani, din orașul Costești, care ar fi intervenit pentru aplanarea conflictului inițial, ar fi fost loviți de către același elev, suferind leziuni, motiv pentru care au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Elevul în cauză a fost identificat ca fiind un tânăr de 17 ani, din comuna Moșoaia”, a transmis IPJ Argeș.

Cei doi tineri se aflau în liceu pentru a monta camere de supraveghere.

Conflictul, pornit de la o privire urâtă

Conflictul spontan între elev și unul dintre muncitori a pornit după ce unul l-a acuzat pe celălalt că se uită urât la el. Al doilea muncitor a încercat să aplaneze scandalul, fiind lovit cu cotul în față de către adolescentul de 17 ani.

Elevul a fost reținut pentru 24 de ore, iar judecătorii au dispus plasarea tânărului sub control judiciar pentru 60 de zile.

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a convocat, pentru luni, 2 februarie, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Argeș și ai structurilor de ordine publică, pentru analiza o serie de incidente de netolerat în unitățile școlare, ea precizând că decizia a venit în urma unor evenimente grave petrecute în ultimele zile în unități de învățământ din județul Argeș.

Citește și: Un bărbat gelos a incendiat casa fostei soții