O femeie venită cu autocarul din România și-a abandonat nou-născutul, mort, la un coș de gunoi din Austria

O femeie care a coborât dintr-un autocar ce venise din România în Austria a fost observată pe camerele de supraveghere cum lasă o geantă neagră lângă un coș de gunoi. După câteva ore, în geanta respectivă a fost găsit un nou-născut mort.

Trupul neînsuflețit al bebelușului a fost descoperit la punctul de trecere a frontierei de la Nickelsdorf, în districtul Neusiedl am See, aproape de granița cu Ungaria.

Femeia venea din România

Principala suspectă este o femeie venită din România. Ea a fost surprinsă pe camerele video cum coboară din autocar și lasă o geantă neagră lângă un coș de gunoi.

Potrivit imaginilor, femeia s-a îndreptat spre un coș de gunoi din apropierea punctului de frontieră și a lăsat geanta, apoi a plecat. După câteva ore, niște călători au găsit în coșul de gunoi cadavrul unei fetițe nou-născute, transmite Krone.at.

Din concluziile inițiale bazate pe înregistrările video reiese că nașterea ar fi putut avea loc la fața locului, iar după autopsie s-a descoperit că fetița s-a născut vie și a murit în urma unui traumatism cranio-cerebral, a anunțat miercuri, 21 ianuarie, o purtătoare de cuvânt a parchetului din Eisenstadt.

Polițiștii caută autocarul

Potrivit unor surse din anchetă, femeia ar fi o îngrijitoare. Ea ar fi fost ajutată de șoferul autocarului să coboare și să lase geanta, fără să știe ce se afla în interior.

Medicii nu au mai putut face nimic pentru fetiță atunci când au ajuns la fața locului. S-a cerut efectuarea unei autopsii, iar ancheta a fost preluată de criminaliștii Inspectoratului de Poliție al landului Burgenland, care tratează cazul ca pe o posibilă faptă de omor.

Parchetul din Eisenstadt încearcă să identifice autocarul implicat, dar și să reconstituie traseul exact și să afle identitatea pasagerilor.

