Călin Georgescu, la Curtea de Apel: Adevărul nu este ceea ce se afirmă, ci ceea ce se dovedește

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 21 ianuarie, la Curtea de Apel București, în dosarul în care este acuzat alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Georgescu a sosit flancat de bodyguarzi, în timp ce Potra va fi adus cu duba din arest.

Este pentru a doua oară când cei doi se întâlnesc în sala de judecată, după ce Horațiu Potra a fost extrădat din Dubai.

Dosarul se află în faza de cameră preliminară, iar la acest termen instanța ar trebui să audieze un martor propus de Horațiu Potra, un bărbat care a asistat în luna februarie 2025 la percheziția efectuată de anchetatori la domiciliul mercenarului din Mediaș.

Călin Georgescu: Așteptăm dovezile cu privire la motivul anulării alegerilor

“În justiție, adevărul nu este ceea ce se afirmă, ci ceea ce se dovedește. Și sub acest aspect, în mod foarte clar, așteptăm dovezile cu privire la motivul anulării alegerilor. În același timp, reiterez ceea ce am spus și am cerut în mod public, să se desecretizeze ședința CSAT, precum și ședința informală CCR, dinaintea zilei de anulare a alegerilor, data de 6 decembrie 2024. Și este bine, mă adresez celor care au anulat alegerile, să o faceți acum, pentru că adevărul oricum va ieși la lumină.

Eu înțeleg că oamenii mint pentru că le este frică, însă nu poți să condamni adevărul condamnând votul suveran, pentru că te autocondamni. Și nicio instanță din lume nu poate suprima adevărul, inclusiv CSAT-ul din România. Adevărul nu se supune la vot și nu poate să fie negociabil. O țară întreagă și o comunitate internațională așteaptă ca România să se întoarcă la statul de drept și la Constituție. Acest lucru se face prin restituțio in integrum, adică turul 2 înapoi.

Mesajul acestei săptămâni cere o mobilizare a conștiinței și anume ”refuză minciuna, alege adevărul”!”, a spus Georgescu la ieșirea din sala de judecată.

Ce acuzații i se aduc în acest dosar lui Călin Georgescu

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în acest al doilea dosar de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale), alături de Horațiu Potra și 20 de mercenari din gruparea acestuia.

Procurorii susțin că mercenarii lui Potra urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

