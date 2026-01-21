O șoferiță a murit după ce a intrat cu mașina într-un TIR care derapase

O femeie, de 26 de ani, din Botoșani a murit, iar un adult și un copil au fost răniți după ce mașina condusă de femeie a intrat într-un TIR care derapase și ajunsese de-a curmezișul șoselei. Accidentul s-a produs în această dimineață pe sensul Deva – Sibiu al A1, în zona localităţii Simeria.

În autoturism se mai aflau o fetiță de 6 ani și un bărbat, care au fost transportați la spital, în stare gravă.

Potrivit anchetatorilor, înaintea impactului cu autoturismul, camionul ar fi derapat, a lovit glisiera metalică de la marginea drumului și a ajuns de-a curmezișul șoselei.

Șoferița care circula regulamentar nu mai apucat să-l evite.

Echipajele de pompieri au început intervenţia prin extragerea fetiţei din interiorul autoturismului şi transportul la spital în acelaşi timp cu aplicarea manevrelor de resuscitare. Misiunea a continuat cu salvarea bărbatului, aflat încarcerat, care era conştient, dar prezenta multiple traumatisme. Şi acesta a fost transportat de urgenţă la UPU Deva.

În cazul femeii aflate la volan, a fost declarat decesul.

Șoferul autotrenului se afla în afara autovehiculului, neavând nevoie de asistenţă medicală.

