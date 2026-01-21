Guvernul Bolojan a încheiat anul trecut cu un deficit mai mic decât estimările inițiale

România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, potrivit metodei cash, sub nivelul programat de 8,4%. Performanța a fost comentată pe rețelele sociale de senatoarea PNL Gabriela Horga, care a descris rezultatul drept un „adevărat miracol bugetar”.

Reușita este cu atât mai remarcabilă cu cât bugetul pentru 2025 nu a fost construit de actualul prim-ministru Ilie Bolojan, ci de predecesorul său, Marcel Ciolacu, bazat pe estimări optimiste ale veniturilor și subestimări semnificative ale cheltuielilor.

„Ilie Bolojan este prim-ministru numai din a doua parte a anului 2025, nu de la începutul anului, și, cu toate acestea, a reușit să stabilizeze cheltuielile publice și să revigoreze veniturile bugetare”, a subliniat Horga în postarea sa.

Aceasta a evidențiat că reducerea deficitului nu a însemnat tăieri drastice ale serviciilor publice, ci o gestionare atentă a finanțelor statului, acoperind toate cheltuielile curente: plata pensiilor și salariilor majorate, susținerea investițiilor publice, cofinanțarea proiectelor europene și rambursarea concediilor medicale către angajatori. De asemenea, cheltuielile de apărare au fost integral asigurate.

O parte dintre majorările de cheltuieli din 2025 au fost efecte directe ale deciziilor din 2024

Gabriela Horga a explicat că o parte dintre majorările de cheltuieli din 2025 au fost efecte directe ale deciziilor din 2024, inclusiv recalcularea pensiilor și continuarea proiectelor de investiții publice, cum ar fi cele derulate prin Programul Anghel Saligny sau Compania Națională de Investiții. „Restanțele financiare pentru toate proiectele de investiții din Anghel Saligny au fost plătite la zi, iar proiectele Companiei Naționale de Investiții continuate”, a adăugat Horga.

Măsurile luate de Guvernul Bolojan au pus România pe calea corectă

În opinia sa, măsurile luate de Guvernul Bolojan au pus România pe calea corectă: reducerea deficitului și a împrumuturilor, consolidarea credibilității economice internaționale și stimularea reformelor reale în sectorul public. Horga a criticat, totodată, tentativa fostului ministru PSD al finanțelor, Adrian Câciu, de a manipula datele bugetare, pentru a acoperi erorile financiare din perioada 2023-2025.

„Îi aduc aminte domnului Câciu că la învestitura lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru (iunie) deficitul bugetar ajunsese deja la cca. 70 miliarde lei, fiind mai mare cu 6,2 miliarde decât în 2024. Oare unde am fi ajuns dacă nu ar fi fost frânată minciuna “stați liniștiți că o să fie bine” și direcția sigură către incapacitate de plată?”, a punctat Horga.

Citeşte şi: Gorj: Bărbat, găsit mort în propria locuinţă. Pompierii, alertaţi de vecini