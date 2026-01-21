0.1 C
Craiova
miercuri, 21 ianuarie, 2026
Gorj: Bărbat, găsit mort în propria locuinţă. Pompierii, alertaţi de vecini

De Magda Dragu
Gorj: Trupul unui bărbat, găsit în propria locuinţă de către pompierii alertaţi de vecini

Pompierii au intervenit, marţi seară, pentru a debloca uşa unui apartament din Târgu Jiu, după ce au fost sesizaţi că proprietarul nu a mai fost văzut de câteva zile. În interior a fost găsit cadavrul unui bărbat, cel mai probabil, decesul survenind în urmă cu câteva zile.

”Am fost solicitaţi să intervenim pentru a debloca uşa unui apartament situat la etajul 2 al unui bloc de pe strada Aleea Garofiţei din municipiul Tg-Jiu. Apelul a fost iniţiat de către un vecin care a semnalat faptul ca proprietarul nu a fost văzul de câteva zile”, a transmis, marţi seară, ISU Gorj.

La faţa locului s-au deplasat echipaje specializate din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tg-Jiu care au deblocat uşa apartamentului.

”Din păcate, în interiorul imobilului persoana de sex masculin a fost găsită decedată. Cel mai probabil decesul a survenit în urmă cu câteva zile”, au precizat pompierii. Potrivit acestora, victima are 65 de ani.

