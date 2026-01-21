Gorj: Un minor de 17 ani, dosar penal după ce și-a bătut mama și fratele

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Țicleni au fost sesizați pe 20 ianuarie 2026, în jurul orei 20:00, de o femeie, de 55 de ani, din orașul Țicleni, cu privire la faptul că în timp ce se afla la domiciliu, ar fi avut un conflict cu fiul său minor, în vârstă de 17 ani.

„Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, a reieșit faptul că tânărul ar fi sosit acasă, fiind sub influența băuturilor alcoolice, iar pe fondul unor neînțelegeri, l-ar fi lovit cu pumnii în zona toracelui pe fratele său mai mic, în vârstă de 15 ani. De asemenea, acesta ar fi agresat-o fizic și pe mama sa, strângând-o de gât, întrucât a intervenit între cei doi în timpul conflictului, iar ulterior, ar fi distrus mai multe bunuri din locuință.

Persoanelor vătămate le-a fost pus la dispoziție formularul de evaluare a riscului, iar în urma răspunsurilor furnizate de către aceștia a rezultat că există risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu împotriva băiatului de 17 ani“, potrivit IPJ Gorj.

Ulterior, tânărul de 17 ani a fost internat la o secție de specialitate a Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și distrugere.