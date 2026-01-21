AEP pregătește modificarea legilor organizării instituției, finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a declarat miercuri că actuala legislație electorală este stufoasă și neadaptată și Autoritatea pregătește modificarea legilor organizării instituției, finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și a referendumului, anunțând că a constituit mai multe grupuri de lucru în acest sens, informează Agerpres.

„Cadrul legislativ general este foarte stufos, este neadaptat la ceea înseamnă evoluțiile tehnologice. Avem nu mai puțin de șapte acte normative principale, la care se adaugă ordonanțe de urgență, acte administrative emise ad-hoc pentru fiecare scrutin, o să vedeți și un număr extraordinar de mare de decizii ale birourilor electorale prin care s-au reglementat aspecte neclare din legislație sau care nu erau prevăzute de legislație, ceea ce evident că îngreunează acuratețea procesului electoral“, a afirmat Țuțuianu, la o conferință de presă.

El a menționat că trebuie reglementat și regimul juridic al candidaturilor independente.

„A fost o întreagă discuție în acești ultimii doi ani pe tema candidaturilor independente. Legislația nu stabilește suficiente elemente privind statutul candidatului independent, finanțarea campaniei electorale, dreptul de promovare electorală în condiții care să fie asemănătoare, identice cu cele ale formațiunilor politice participante“, a spus Țuțuianu.

Proceduri de vot neunitare

Potrivit președintelui AEP, legislația este neunitară în ceea ce privește tipurile de organisme electorale care se constituie la fiecare scrutin, atribuțiile și regulile de completare a acestora, ceea ce generează confuzii, erori, proceduri de constituire și completare care sunt greșite și erori cu privire la îndeplinirea atribuților.

„În ce mă privește, și sunt de acord și colegii mei, considerăm că este necesar să avem reguli unitare privind categoriile de organisme electorale care se constituie la fiecare scrutin, privind competența și atribuțiile acestora pentru a facilita munca unor profesioniști dedicați în domeniu“, a explicat Țuțuianu.

El a mai arătat că procedurile de vot sunt neunitare sub aspectul orarului de vot, zilelor în care se poate vota, posibilității prelungirii votului, actele de identitate în baza cărora se poate vota, menționând că este necesară eliminarea diferențelor existente între diferitele acte normative.

Țuțuianu a menționat că sunt probleme și în privința campaniilor electorale, menționând că „se face mai multă campanie electorală, când nu-i campanie electorală“.

„Și datorită și mecanismului legal și al unei anumite rețineri a partidelor politice, se face prea puțină campanie electorală în timpul campaniei, în cele 30 de zile care sunt dedicate acestei activități. Și eu cred că de-abia atunci oamenii sunt atenți, sunt interesați de procesul electoral. Reținerea generează o problemă pentru cunoașterea candidaților și pentru înțelegerea mecanismelor electorale. De aceea, va fi nevoie și vom propune reguli clare pentru publicitatea politică uzuală, eliminarea unor interdicții din perioada de liniște electorală, clarificarea rolului și procedurilor specifice pentru campania online. Sub acest aspect, legislația electorală din România este total depășită. Tehnologia a luat înaintea reglementării, cum se întâmplă de foarte multe ori, în realitatea socială“, a mai explicat președintele AEP.

Numărul de mandate trebuie să reflecte ponderea pe care partidele politice au obținut-o în urma scrutinului

Adrian Țuțuianu a mai spus că este nefiresc că, potrivit algoritmului din lege, la alegerile parlamentare, partide mici au luat două, trei mandate și pentru prima dată au fost mandate care nu au fost atribuite.

„Înseamnă că există ceva în regulă acolo și trebuie să urmărim ca numărul de mandate să reflecte ponderea pe care partidele politice au obținut-o în urma scrutinului“, a adăugat președintele AEP.

El a anunțat că a dispus, prin ordine ale președintelui, constituirea unor grupuri de lucru pentru modificarea legislației, unul vizând pregătirea unui proiect de lege privind organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.

„Este nevoie de o lege organică, cadru, care să stabilească mai clar atribuțiile autorității electorale permanente, să dea instituției plenitudine de competență în organizarea alegerilor și, în al treilea rând, să reglăm și structurile funcționale ale autorității“, a precizat el.

Proiect de lege privind finanțarea activității partidelor politice, a campaniilor electorale și referendumurile

Țuțuianu a arătat că un alt grup de lucru va fi pentru redactarea unui proiect de lege privind finanțarea activității partidelor politice, a campaniilor electorale și referendumurile, iar altul pentru analiza regulamentului de organizare și funcționarea autorității electorale permanente și elaborarea unei noi organigrame.

„Și urmează să constituim, după ce vom avea discuții cu toate partidele politice parlamentare, cu societatea civilă, cu asociațiile din administrația publică, consiliile Județene, asociația comunelor, orașelor, municipiilor. Deci, după ce ne vom consulta cu toată lumea, mă gândesc că ar fi util să elaborăm un cod electoral care să prevadă norme generale, care sunt aplicabile tuturor tipurilor de scrutin și norme, să spunem, cu caracter special pentru fiecare tur de scrutin, care să reflecte doar ceea ce este specific și în felul acesta am simplifica acest hățiș legislativ și am aduce în atenție Parlamentului foarte multe lucruri care țin de organizare, de suprapunerea unor termene, unor activități, uneori într-un fel care nu e nici logic, elementar“, a mai spus Țuțuianu.

