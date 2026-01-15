Ministerul Agriculturii anunţă că fonduri de 527,8 milioane euro au fost autorizate la plată pentru fermieri

Prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a autorizat la plată, între 2 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026, suma de 527,8 milioane euro, reprezentând plăţi regulare aferente anului de cerere 2025, pentru 777.670 de fermieri.

Din această sumă, până în prezent, au fost efectiv virate în conturile beneficiarilor peste 500 milioane de euro, pentru un număr de 666.058 de fermieri.

Procesul de autorizare şi efectuare a plăţilor continuă

„Plata la timp a subvenţiilor este o prioritate pentru noi şi o garanţie de stabilitate pentru fermierii români. Prin aceste sume consistente, asigurăm resursele necesare pentru continuarea lucrărilor agricole, pentru investiţii şi pentru menţinerea competitivităţii sectorului agroalimentar românesc”, a declarat ministrul Agriculturii şi dezvoltării rurale, Florin-Ionuţ Barbu.

Procesul de autorizare şi efectuare a plăţilor continuă, conform calendarului stabilit, astfel încât sprijinul financiar să ajungă în cel mai scurt timp la toţi fermierii eligibili, precizează ministerul.

