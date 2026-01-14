Șoferii care nu își achită amenzile în 90 de zile vor rămâne fără permisul de conducere

Printre măsurile propuse într-un proiect de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, care vizează înăsprirea regulilor de recuperare a amenzilor și adaptarea sancțiunilor la realitatea economică, se numără amenzi mai mari pentru şoferii care nu își achită la timp sancțiunile, suspendarea permisului pentru datornici și blocarea tranzacțiilor cu mașini sau locuințe.

Amenzile de circulație neachitate la timp vor fi majorate progresiv. În cazul în care amenda nu este plătită în 3 luni după termenul stabilit, cuantumul acesteia va crește cu 30%. De asemenea, o nouă majorare de 30% se va aplica și în cazul în care nu va fi achitată după 6 luni. Un alt element important vizează suspendarea dreptului de a conduce, potrivit Antena 3 CNN.

Neachitarea amenzilor timp de 90 de zile duce la suspendarea dreptului de a conduce

Neachitarea amenzilor timp de 90 de zile duce la suspendarea dreptului de a conduce și reluarea acestuia după achitarea amenzilor.

Conform noilor reglementări, dacă șoferul face dovada achitării tuturor datoriilor către bugetul local al localității de domiciliu, inclusiv a amenzii care a dus la suspendarea permisului, în acest caz perioada de suspendare ar putea fi redusă.

La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligațiilor de plată a creanțelor provenite din amenzile contravenționale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule.

Totodată, o altă măsură este legată de ajustarea cuantumului amenzilor în funcție de nivelul de autoritate emitentă a hotărârii și de gravitatea posibilă a contravenției, sporind limitele pentru autoritățile județene și ale Municipiului București precum și pentru cele locale.

