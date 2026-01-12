Prognoza meteo în intervalul 12 – 25 ianuarie

Administrația Națională de Meteorologie a transmis prognoxa meteo pentru intervalul 12 – 25 ianuarie. Estimarea este realizată pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și indică evoluția temperaturilor maxime și minime, mediate la nivel regional, precum și perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor, potrivit ANM.

BANAT

La începutul intervalului, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi maxime în jurul a -6 grade și ger în noaptea de 12/13 ianuarie. Din 13 ianuarie se va înregistra o încălzire treptată, iar în perioada 14–25 ianuarie media maximelor va fi de 4…6 grade, iar a minimelor de -2…0 grade, cu o tendință de scădere după 22 ianuarie. Precipitații vor fi în intervalul 12–15 ianuarie, mai ales pe 13 ianuarie, și din nou după 19 ianuarie.

CRIȘANA

Vremea va fi deosebit de rece la început, cu maxime de aproximativ -8 grade și ger extins în noaptea de 12/13 ianuarie. Ulterior, valorile termice vor crește, atingând maxime de 4…6 grade în perioada 16–25 ianuarie. Minimele vor avea valori de 1…2 grade în jurul datei de 15 ianuarie, apoi vor scădea treptat. Precipitații vor fi în perioada 12–15 ianuarie și izolat după 19 ianuarie.

TRANSILVANIA

Primele zile vor fi caracterizate de vreme deosebit de rece, cu maxime de aproximativ -7 grade și ger accentuat în noaptea de 12/13 ianuarie. Din 14 ianuarie, temperaturile vor crește, maximele situându-se între 0 și 2 grade. Minimele vor crește temporar în jurul datei de 15 ianuarie, apoi vor oscila între -8 și -4 grade. Precipitații vor fi în perioada 12–15 ianuarie, iar ulterior probabilitatea va fi redusă.

MARAMUREȘ

Vreme foarte rece la începutul intervalului, cu maxime de circa -6 grade și minime de până la -14 grade. Din 14 ianuarie se va încălzi, maximele ajungând la 2…3 grade. Precipitații temporare vor fi în perioada 12–15 ianuarie, iar după 23 ianuarie probabilitatea va crește din nou.

MOLDOVA

Până în 15 ianuarie, vremea va fi rece, local geroasă noaptea, cu maxime de -3…-2 grade și minime de -10…-8 grade. În intervalul 16–25 ianuarie, maximele se vor situa în jurul a 0 grade, iar minimele între -8 și -4 grade. Precipitațiile vor fi slabe și izolate, cu probabilitate redusă pe tot intervalul.

DOBROGEA

Vreme rece până pe 15 ianuarie, cu maxime între -2 și 0 grade și minime de -8…-6 grade. După această dată, maximele vor crește la 2…5 grade, iar minimele vor ajunge în jurul a -2 grade. Precipitații slabe vor fi posibile izolat, cu o probabilitate mai mare după 23 ianuarie.

MUNTENIA

La începutul intervalului, vremea va fi rece, cu maxime de aproximativ -3 grade și ger nocturn accentuat. Din 14 ianuarie se va încălzi, maximele ajungând la -1…3 grade. Minimele vor crește până la -2 grade în perioada 17–20 ianuarie, apoi vor scădea ușor. Precipitații locale sunt posibile pe 13 ianuarie și izolat în a doua parte a intervalului.

OLTENIA

Primele zile vor fi reci, cu maxime în jurul a -2 grade și ger în noaptea de 12/13 ianuarie. Încălzirea va fi resimțită între 14 și 16 ianuarie, când maximele vor ajunge la 3…5 grade, iar ulterior se vor menține în jurul a 2 grade. Minimele vor oscila între -5 și -2 grade. Precipitații vor fi mai extinse pe 13 ianuarie și izolat după 19 ianuarie.

LA MUNTE

Vreme geroasă la început, cu maxime de aproximativ -12 grade și minime de -16 grade. Din 14 ianuarie, temperaturile vor crește semnificativ, maximele apropiindu-se de 0 grade. Precipitații sub formă de ninsoare vor fi în perioada 12–15 ianuarie, mai consistente pe 13 ianuarie, și izolat după 19 ianuarie.

