Ziua Culturii Naționale la Filarmonica „Oltenia”: Eminescu, vers și armonie

Filarmonica „Oltenia” Craiova marchează Ziua Culturii Naționale printr-un concert special, programat miercuri, 14 ianuarie 2026, de la ora 19:00. Evenimentul este dedicat operei lui Mihai Eminescu și modului în care universul său poetic a inspirat creația muzicală românească, propunând o întâlnire armonioasă între poezie și expresia corală.

Poezia lui Eminescu, transpusă în limbaj muzical

Programul concertului este construit în jurul unor compozitori care au valorificat versul eminescian în limbaj sonor, reunind lucrări semnate de Paul Constantinescu, Tudor Jarda, Vasile Popovici, Vasile Timiș, Dumitru Georgescu-Kiriac, Gheorghe Scheletti (în aranjamentul lui Enrico Mezzetti) și Laurențiu Profeta. Publicul va putea audia creații inspirate din poezii precum Freamăt de codru, Sara pe deal, Revedere, La steaua sau Și dacă, partituri ce reflectă lirismul, melancolia și profunzimea gândirii eminesciene.

Artiști de prestigiu pe scena Filarmonicii „Oltenia”

Concertul este dirijat de Andrei Stănculescu și Mihail Ștefănescu, două personalități artistice aparținând unor generații diferite, unite de rigoare și o solidă experiență în repertoriul coral românesc. Acompaniamentul la pian este asigurat de Corina Stănescu, una dintre cele mai apreciate muziciene ale Filarmonicii „Oltenia”. Momentul poetic al serii va fi susținut de actorul Emil Boroghină, într-o participare extraordinară.

Un omagiu adus culturii române

Pe scenă se va afla Corala Academică a Filarmonicii „Oltenia”, ansamblu de referință al instituției, recunoscut pentru omogenitatea și expresivitatea sa. Concertul din 14 ianuarie reprezintă un omagiu adus lui Mihai Eminescu și, totodată, o reafirmare a valorii culturii române, ca spațiu al dialogului dintre arte, al continuității și al memoriei vii.

