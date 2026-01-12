Mii de râmniceni s-au bucurat de patinoarul din Târgul „Decembrie Magic”

Deschis odată cu inaugurarea Târgului „Decembrie Magic”, pe 29 noiembrie 2025, și funcționând până în week-end-ul recent încheiat, patinoarul artificial din centrul Râmnicului a adus multă bucurie pentru mii de râmniceni pasionați de patinaj.

Aproape 2.000 de adulți și peste 1.900 de copii, elevi sau studenți s-au distrat pe structura de agrement din Scuarul Mircea cel Bătrân. Întreținerea și exploatarea a necesitat prezența în permanență a unei echipe de 6 salariați ai Direcției Administrarea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului.

Patinoarul din Târgul „Decembrie Magic” a funcționat după același program și în toate zilele libere ale sărbătorilor de iarnă, respectiv pe:

30 noiembrie (Praznicul Sfântului Apostol Andrei),

1 decembrie (Ziua Națională),

25 și 26 decembrie (prima și a doua zi de Crăciun),

31 decembrie (ajunul Anului Nou),

1 și 2 ianuarie (primele zile ale lui 2026),

6 și 7 ianuarie 2026 (Boboteaza și Praznicul Sfântului Ioan Botezătorul)

Patinoarul a oferit astfel o alternativă atractivă și sănătoasă de petrecere a timpului liber.

