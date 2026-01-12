-3.4 C
Craiova
luni, 12 ianuarie, 2026
Acțiuni ample ale polițiștilor rutieri din Vâlcea pentru siguranța traficului, în weekend

De Mariana BUTNARIU
Controale intensificate pe drumurile din județ

Polițiștii rutieri vâlceni, împreună cu polițiștii de ordine publică, au desfășurat, în perioada 9–11 ianuarie, acțiuni ample pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor pe drumurile publice din județ.

Activitățile au avut loc pe principalele artere de circulație, fiind utilizate aparate radar pentru depistarea vitezei excesive, precum și echipamente specifice pentru identificarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

În cadrul acțiunilor, polițiștii au controlat 512 autovehicule și au legitimat 607 persoane. Totodată, au fost efectuate 294 de testări pentru consumul de alcool și 3 testări pentru consumul de substanțe psihoactive.

Amenzi de aproximativ 100.000 de lei și zeci de permise reținute

Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 332 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei. Dintre acestea, 97 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

Ca măsură complementară, polițiștii au reținut 29 de permise de conducere, dintre care:

  • 9 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h,
  • 13 pentru depășiri neregulamentare,
  • 1 pentru conducere sub influența alcoolului,
  • restul pentru alte abateri rutiere.

Certificate de înmatriculare retrase și infracțiuni constatate

De asemenea, au fost retrase 15 certificate de înmatriculare, ca urmare a deficiențelor tehnice constatate la autovehiculele oprite în trafic. În cadrul acțiunilor, polițiștii au constatat și 4 infracțiuni la regimul rutier.

Reprezentanții IPJ Vâlcea anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.

