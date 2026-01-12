-3.4 C
Craiova
luni, 12 ianuarie, 2026
Știri de ultima orăLocalDoljIncendiu la o locuință din Craiova

Incendiu la o locuință din Craiova

De Mariana BUTNARIU
Incendiu la o locuință din Craiova
Incendiu la o locuință din Craiova

Pompierii Detașamentului 1 Craiova intervin, acum, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din municipiu. Se acționează cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și cu un echipaj SMURD. Pompierii lucrează pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit la o locuința de pe strada Fulger.

La sosirea la locul intervenției, echipajele operative au constatat că incendiul se manifesta într-o încăpere, afectând materiale textile și mobilier.

Nu au fost înregistrate victime. Intervenția este în dinamică.

