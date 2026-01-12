Iranul se declară deschis negocierilor cu SUA, dar cere „respect reciproc”

Iranul și-a exprimat disponibilitatea de a negocia cu Statele Unite, subliniind că discuțiile trebuie să fie corecte, cu drepturi egale și bazate pe respect reciproc. Declarația vine după ce președintele american Donald Trump a afirmat că Teheranul a solicitat negocieri, în contextul amenințărilor SUA de intervenție militară dacă autoritățile iraniene ar ucide protestatari.

Liniile de comunicare rămase deschise

Conform purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, liniile de comunicare dintre Teheran și Washington rămân active, inclusiv prin intermediul unui trimis special al SUA sau al unor intermediari tradiționali, precum Elveția. Baghaei a menționat că au existat „mesaje contradictorii” care au generat ambiguitate, dar Iranul rămâne angajat în diplomație, potrivit France 24.

Condamnarea reprimării protestatarilor

Guvernul canadian și-a exprimat sprijinul pentru protestatarii iranieni, condamnând ferm uciderea acestora. „Regimul iranian trebuie să înceteze represiunea și să respecte drepturile omului ale cetățenilor săi”, se arată într-un comunicat oficial.

Iranul nu caută război, dar este pregătit pentru orice scenariu

Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a declarat: „Republica Islamică Iran nu caută război, dar este pe deplin pregătită pentru război. Și noi suntem pregătiți pentru negocieri, dar acestea trebuie să fie corecte și bazate pe respect reciproc.”

China cere pace și condamnă ingerințele străine

China a reacționat la amenințările SUA, afirmând că se opune ingerinței în afacerile interne ale altor state și făcând apel la toate părțile să promoveze pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu.

Germania condamnă violența împotriva protestatarilor

Cancelarul german Friedrich Merz a calificat violența disproporționată a autorităților iraniene împotriva protestatarilor drept „un semn de slăbiciune” și a cerut încetarea imediată a acțiunilor brutale. „Această violență nu este o expresie a forței, ci a slăbiciunii,” a subliniat Merz în timpul vizitei sale în India.

Citește și:

