Președintele Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar

De Mariana BUTNARIU
Nicușor Dan: Un program de instruire de până la patru luni, deschis bărbaților și femeilor
Nicușor Dan: Un program de instruire de până la patru luni, deschis bărbaților și femeilor

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care introduce stagiul militar voluntar în România, potrivit Adminstrației Prezidențiale. Programul se adresează atât bărbaților, cât și femeilor și are o durată maximă de patru luni, timp în care participanții vor fi remunerați.

Cine poate participa și ce beneficii primesc

  • Vârsta: între 18 și 35 de ani
  • Beneficii pe durata instruirii: indemnizație lunară, cazare, hrană, medicamente și echipamente.

La finalul programului, participanții vor primi o sumă totală de aproximativ 27.000 lei, echivalentul a trei salarii medii brute pe economie.

Statutul după finalizarea stagiului

Toți cei care completează serviciul voluntar vor fi înregistrați în centrele militare. Vor dobândi statutul de soldat sau gradat voluntar în termen, deschizând astfel calea către cariere militare ulterioare.

