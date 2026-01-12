Injecția oculară care „a făcut imposibilul”: primul pacient spune că i-a salvat vederea

Medicii de la Spitalul Moorfields din Londra susțin că au reușit ceea ce până acum părea imposibil: restabilirea vederii și prevenirea orbirii la pacienți care suferă de hipotonie oculară, o afecțiune rară, dar extrem de gravă. Rezultatele provin dintr-un studiu pilot în care șapte din opt pacienți au răspuns pozitiv la un tratament inovator bazat pe injecții oculare.

Tratament inovator testat la Londra oferă speranță pacienților cu hipotonie oculară

Prima pacientă tratată, Nicki Guy, în vârstă de 47 de ani, a povestit în exclusivitate pentru BBC că injecția i-a schimbat complet viața.

„Îmi pot vedea copilul crescând”

Nicki Guy spune că, înainte de tratament, vederea ei era extrem de afectată, ajungând să distingă doar umbre și să numere degete. În prezent, poate citi majoritatea rândurilor de pe fișa standard de testare oftalmologică.

Nicki are controale oftalmologice regulate pentru a vedea cum progresează

„Îmi schimbă viața. Mi-a dat totul înapoi. Îmi pot vedea copilul crescând”, a declarat ea. Deși se află încă sub pragul legal pentru a conduce, schimbarea este una majoră față de perioada în care era considerată nevăzătoare funcțional și se orienta aproape exclusiv din memorie.

Ce este hipotonía oculară și de ce este periculoasă

Hipotonia apare atunci când presiunea din interiorul globului ocular scade periculos de mult, determinând deformarea și, în cazuri grave, colapsul ochiului. Afecțiunea poate fi cauzată de traumatisme, inflamații, intervenții chirurgicale sau anumite tratamente medicamentoase.

Această metodă ar putea ajuta sute sau chiar mii de persoane anual doar în Marea Britanie

Fără intervenție, hipotonía poate duce la pierderea definitivă a vederii. Tratamentele anterioare, precum utilizarea steroizilor sau a uleiului de silicon, aveau eficiență limitată și puteau deveni toxice în timp, afectând și mai mult calitatea vederii.

Un gel simplu, folosit într-un mod revoluționar

Echipa de la Moorfields a decis să adopte o abordare diferită, folosind un gel transparent pe bază de apă — hidroxipropilmetilceluloză (HPMC) — deja utilizat în chirurgia oculară. Inovația constă în injectarea repetată a acestui gel direct în cavitatea principală a ochiului, pentru a-i reda forma și presiunea normală.

Gelul este limpede sau transparent, ceea ce permite o vedere mai bună

Oftalmologul Harry Petrushkin, medicul care a tratat-o pe Nicki, recunoaște că decizia a fost una riscantă: „Ideea că am putea face rău cuiva care practic avea un singur ochi funcțional a fost extrem de stresantă. Dar rezultatul a fost uimitor.”

Rezultate promițătoare, dar cercetarea este la început

Până în prezent, 35 de pacienți au fost tratați cu acest protocol, cu sprijinul financiar al Moorfields Eye Charity. Primele rezultate, publicate în British Journal of Ophthalmology, arată că majoritatea pacienților au înregistrat îmbunătățiri semnificative.

Tratamentul presupune injecții repetate, administrate o dată la trei-patru săptămâni, pe o perioadă de aproximativ 10 luni. Medicii subliniază că terapia funcționează doar în cazurile în care celulele responsabile de vedere sunt încă viabile.

Speranță pentru mii de pacienți

Specialiștii estimează că această metodă ar putea ajuta sute sau chiar mii de persoane anual doar în Marea Britanie. Deși rezultatele sunt încurajatoare, cercetătorii avertizează că este nevoie de studii mai ample pentru confirmarea eficienței pe termen lung.

Harry Petrushkin încearcă tratamentul la mai mulți pacienți precum Nicki

„Este o poveste extraordinară, dar suntem încă la început”, spune Petrushkin. „Totuși, potențialul este enorm.”

