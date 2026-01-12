Muzeul Luvru din Paris, închis pentru o zi din cauza grevei personalului

Muzeul Luvru din Paris a fost nevoit să se închidă luni, după ce majoritatea angajaților săi au intrat în grevă, a anunțat instituția pe site-ul oficial. Vizitatorii care și-au achiziționat bilete vor primi rambursarea automată a sumelor plătite.

Aceasta este cea mai recentă perturbare a activității celui mai vizitat muzeu din lume, afectat de probleme de securitate, întreținere și greve repetate. Luna trecută, muzeul a fost închis pentru o zi întreagă și a funcționat parțial în alte câteva zile, potrivit France 24.

Presiuni după jaful spectaculos din octombrie

Greva survine la aproape trei luni după un jaf de proporții, în timpul zilei, care a vizat bijuteriile coroanei în valoare de peste 100 de milioane de dolari. Doi hoți au folosit o platformă extensibilă pentru a accesa galeria vizată și au tăiat o ușă de sticlă în fața vizitatorilor surprinși, furând opt obiecte neprețuite.

Personalul Luvru solicită acum mai multe recrutări și o mai bună întreținere a clădirii, un fost palat regal, care a fost descris de arhitectul șef François Chatillon ca fiind „într-o stare proastă”.

Probleme recente de întreținere

Pe lângă jaf, muzeul a înregistrat și alte incidente:

În noiembrie, o scurgere de apă a deteriorat sute de cărți și manuscrise din departamentul egiptean.

În octombrie, conducerea muzeului a fost nevoită să închidă o galerie cu ceramică grecească antică, din cauza riscului de cedare a grinzilor de tavan.

Citește și: Prognoza meteo în intervalul 12 – 25 ianuarie