România va avea 1.200 de ambulanțe noi prin PNRR pentru SMURD și Serviciile Județene

România va avea 1.200 de ambulanțe noi prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acestea vor fi folosite de echipajele SMURD și Serviciile Județene de Ambulanță.

Primele ambulanțe au fost deja livrate, iar proiectul va fi finalizat până în august 2026, modernizând parcul auto destinat intervențiilor medicale de urgență. Valoarea contractului este de peste 1,1 miliarde lei.

Astfel, Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator de investiție, a semnat în data de 24 decembrie 2025 Contractul de finanțare pentru implementarea Investiției 4 – Modernizarea asistenței medicale de urgență, în cadrul Componentei 12 – Sănătate, Ținta 534, privind achiziționarea de ambulanțe noi prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), arată comunicatul de presă al IGSU, conform digi24.ro.

Investiția are un termen de implementare până la 31 august 2026

Investiția, finanțată prin componenta de asistență financiară rambursabilă a PNRR, are un termen de implementare până la 31 august 2026 și o valoare totală de 1.129.717.726,21 lei, din care 933.651.013,40 lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR.

Prin acest program vor fi achiziționate 1.200 de ambulanțe noi, destinate atât echipajelor SMURD, cât și Serviciilor de Ambulanță Județene/B-IF. Beneficiarul principal este Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Detalii tehnice

Inițial, în 2022, finanțarea prevedea achiziția a doar 591 de ambulanțe (470 de tip B și 121 de tip C) prin Programul Dezvoltare Durabilă. Revizuirea PNRR în 2025 a permis extinderea proiectului, astfel că România va achiziționa: 1.000 de ambulanțe tip B (4×4) 200 de ambulanțe tip C (4×4) Aceasta va permite înnoirea parcului auto SMURD și SAJ, sporind siguranța și eficiența intervențiilor medicale de urgență.

Livrări efectuate

Până în prezent, au fost deja livrate: 378 ambulanțe tip B 96 ambulanțe tip C Acestea sunt distribuite atât echipajelor SMURD, cât și Serviciilor de Ambulanță Județene/B-IF, contribuind la consolidarea sistemului național de urgență. Impactul investiției Prin această investiție strategică, România face un pas important în modernizarea sistemului de urgență, asigurând echipamente moderne și sigure pentru personalul medical și paramedical și un răspuns mai rapid și eficient în sprijinul cetățenilor, mai precizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Citește şi: Şofer cu alcoolemie record şi permisul suspendat, urmărit şi blocat în trafic de poliţişti