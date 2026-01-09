Şofer cu alcoolemie record şi permisul suspendat, urmărit şi blocat în trafic de poliţişti

Un tânăr de 20 de ani a fost blocat în trafic de poliţişti şi a fost reţinut pentru că nu a oprit la semnalele acestora. Primele constatări au arătat că tânărul, care conducea mașina între Eforie Nord şi Agigea, avea o alcoolemie uriașă şi permisul auto suspendat.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a anunțat că, în noaptea de joi spre vineri, poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră au încercat să oprească pentru control un șofer care se deplasa cu mașina pe DN 39, între Eforie Nord şi Agigea.

Şoferul nu s-a conformat semnalului de oprire, iar poliţiştii au plecat în urmărirea acestuia, până pe strada Teilor din localitatea Agigea, unde a fost blocat în trafic. După verificări, a reieșit că șoferul, un tânăr de 20 de ani, era băut şi avea suspendat dreptul de a conduce, potrivit digi24.ro.

„Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un tânăr, de 20 de ani, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei şi substanţelor din sânge. Totodată, din verificări a reieşit că acesta are dreptul de a conduce suspendat, fiind trimis în judecată, în luna septembrie a anului 2025, pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice”, reiese din comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe şi conducere fără permis. El urmează să fie prezentat procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, cu propunere de sesizare a instanţei de judecată în vederea arestării preventive.

