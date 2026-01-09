Femeie obligată să poarte brățară de monitorizare după ce și-a bătut soțul

O femeie din Hunedoara a fost obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică după ce soțul ei a reclamat la poliție că l-a bătut.



Pe 9 ianuarie 2026, în jurul orei 03.30, la sediul Poliţiei Municipiului Hunedoara s-a prezentat un bărbat de 47 de ani, domiciliat în Hunedoara, care a sesizat că ar fi fost agresat fizic şi ameninţat de soţia sa.



Din verificările efectuate de poliţişti a reieşit că, pe 7 ianuarie 2026, bărbatul ar fi fost ameninţat de soţia sa, de 51 de ani, prin mesaje text cu conţinut ameninţător, fapte care i-ar fi creat o stare de temere. De asemenea, în seara de 8 ianuarie, în jurul orei 21.00, pe fondul unor neînţelegeri verbale, acesta ar fi fost lovit cu pumnul în zona feţei.



Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu. Femeia a fost obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică.



În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.



Poliţiştii reamintesc cetăţenilor că violenţa în familie este o infracţiune şi că poate avea consecinţe grave şi le recomandă să gestioneze conflictele „prin dialog şi apelarea la sprijin specializat”. De asemenea, persoanele care se simt în pericol sunt încurajate să sesizeze de îndată poliţia, ordinele de protecţie fiind „un instrument legal pentru prevenirea escaladării violenţei”.

Citește și: Bărbat reținut după ce i-a mușcat de mâini și picioare pe trei polițiști