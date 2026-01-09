Bărbat reținut după ce i-a mușcat de mâini și picioare pe trei polițiști

Un bărbat din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, a fost reținut după agresat trei agenți de poliție care au intervenit în urma unui apel la 112. Incidentul a avut loc în apartamentul suspectului, iar polițiștii au suferit leziuni care au necesitat îngrijiri medicale.

Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea a trei infracțiuni de ultraj, fiind dispusă măsura preventivă a reținerii pe o perioadă de 24 de ore.

„În fapt, din probele administrate, s-a stabilit că la data de 08.01.2026, în jurul orei 22:20, în timp ce se afla în apartamentul situat în oraşul Bocşa, jud. Caraş-Severin, suspectul P.P.M. a exercitat acte de violenţă asupra agenților de poliție B.A.V., S.R. şi H.A., din cadrul Poliției Orașului Bocșa, care se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, intervenind la o solicitare SNUAU 112“, arată procurorii.

Suspectul i-a mușcat pe agenți de mâini și de picioare, provocându-le răni care necesită îngrijiri medicale.

Pe un agent de poliție l-a mușcat de brațul drept în zona cotului, pe al doilea l-a mușcat de mâna dreaptă în zona degetelor şi de mâna stângă în zona cotului aproape de umăr, iar pe cel de-al treilea l-a mușcat de piciorul stâng.

