Horațiu Potra rămâne în arest preventiv

Horațiu Potra va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel București a respins cererile sale pentru o măsură mai blândă. Potra a încercat să convingă judecătorii că poate fi plasat fie în arest la domiciliu, fie în libertate, însă argumentele sale nu au avut efect. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

În pledoaria sa, Horațiu Potra a subliniat că, alături de fiul și nepotul său, sunt singurii inculpați din dosarul tentativei de lovitură de stat care se află încă în închisoare. Acesta a motivat că decizia de a accepta extrădarea rapidă din Dubai ar trebui să fie interpretată ca o dovadă clară a disponibilității sale de a colabora cu anchetatorii, în încercarea de a obține o măsură preventivă neprivativă de libertate. Judecătorii nu au fost însă convinși.

În motivarea deciziei, instanța a precizat: „Se constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Potra Horațiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin. Menţine măsura arestării preventive luată faţă de aceștia până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare”.

Acuzații grave și legătura cu fostul candidat Călin Georgescu

Horațiu Potra a fost arestat preventiv începând cu 21 noiembrie 2024, fiind acuzat de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și manipularea materiilor explozive. Aceeași măsură a fost luată și pentru fiul și nepotul său.

Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General, alături de Călin Georgescu și încă 20 de persoane, pentru implicarea într-un plan care viza destabilizarea României. Potrivit rechizitoriului, pe 7 decembrie 2024, imediat după decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale, Georgescu s-a întâlnit cu Potra într-un complex de echitație din Ciolpani, Ilfov, în condiții clandestine. În timpul întâlnirii, cei doi ar fi discutat planul prin care Potra și anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfășoare acțiuni violente cu caracter subversiv pentru a deturna manifestațiile pașnice din acea perioadă.

Următorul termen în proces este programat pentru 26 ianuarie 2026. Instanța urmează să decidă atunci dacă rechizitoriul va fi validat și dacă dosarul va intra oficial în faza de judecată. Potra va fi judecat împreună cu Georgescu și ceilalți 20 de inculpați implicați în presupusa tentativă de lovitură de stat.

