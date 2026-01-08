Dolj: Femeie accidentată grav de un șofer bulgar la Maglavit

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat în această seară, în jurul orei 20.15, că pe DN 56A, în localitatea Maglavit, s-a produs un accident rutier.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Formațiunii Rutiere Calafat.

Un bărbat, de 40 de ani, cetățean bulgar, în timp ce conducea un autoturism pe DN 56A, în localitatea Maglavit, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins și acroșat un pieton, o femeie de 56 de ani din localitate.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit vătămări, fiind transportată în stare gravă la spital.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

