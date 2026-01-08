-3.3 C
Craiova
joi, 8 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljDolj: Femeie accidentată grav de un șofer bulgar la Maglavit

Dolj: Femeie accidentată grav de un șofer bulgar la Maglavit

De Daniela Moise

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat în această seară, în jurul orei 20.15, că pe DN 56A, în localitatea Maglavit, s-a produs un accident rutier.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Formațiunii Rutiere Calafat.

Un bărbat, de 40 de ani, cetățean bulgar, în timp ce conducea un autoturism pe DN 56A, în localitatea Maglavit, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins și acroșat un pieton, o femeie de 56 de ani din localitate.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit vătămări, fiind transportată în stare gravă la spital.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Citește și: Dolj: Doi pietoni, loviți de o mașină la Poiana Mare. O femeie a murit pe loc

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA