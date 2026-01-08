Platforma Ghișeul.ro funcționează din nou cu probleme

Mulți români care au încercat în această dimineaţă să acceseze platforma Ghiseul.ro — portalul oficial pentru plata taxelor și impozitelor locale — au constatat că site-ul nu se încarcă sau afişează un mesaj de eroare.

Pentru unii utilizatori apar temporar erori la afișarea taxelor, în timp ce alți utilizatori nu pot deschide deloc aplicația, informează Economedia.ro.

Unii utilizatori au confirmat că site-ul rămâne inaccesibil pentru anumite conturi, în timp ce alţii continuă să întâmpine dificultăţi în încărcarea paginii sau în plăţile online. Până la această oră nu există un comunicat oficial care să explice cauza exactă a problemelor de accesare, potrivit antena3.ro.

Platforma a avut întreruperi şi la începutul acestei săptămâni

Problemele vin după ce platforma a avut întreruperi şi la începutul acestei săptămâni, fiind raportată o funcţionare defectuoasă luni şi marţi, când serviciile au fost fie indisponibile, fie au afişat mesaje de mentenanţă pentru perioada de actualizare a datelor.

Practic, comunicarea automatizată dintre instituții și Ghiseul.ro este blocată complet.

Şedință tehnică de urgență la Autoritatea pentru Digitalizarea României

În acest moment are loc o ședință tehnică de urgență la Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), unde specialiștii încearcă să identifice soluții pentru deblocarea sistemului.

Sursele citate precizează că nu pot fi introduse date noi precum: amenzi, datorii către ANAF, TVA, alte obligații fiscale sau locale.

Potrivit acelorași surse, ar fi un atac cu boți asupra platformei Ghiseul.ro. Ca măsură de protecție, a fost implementat un nou filtru de securitate pentru verificarea traficului, însă acesta ar fi dus la blocarea comunicării automate dintre sisteme.

Citeşte şi: Trei persoane, rănite după ce o mașină a căzut într-o râpă