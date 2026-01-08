0.1 C
Trei persoane, rănite după ce o mașină a căzut într-o râpă

De Magda Dragu
Trei persoane, rănite după ce o mașină a căzut într-o râpă (Foto: digi24.ro)

O mașină a derapat și a căzut într-o râpă în judeţul Argeş. Cele trei persoane aflate în automobil au ajuns la spital.

Accidentul a avut loc în localitatea Băiculești din județul Argeș, potrivit digi24.ro. Un șofer a derapat cu autoturismul, pentru că pe șosea este gheață. Mașina a ajuns într-o râpă, la mai bine de 5 metri de șosea. În urma acestui incident rutier, atât șoferul, cât și doi copii care se aflau în mașină au fost răniți și transportați la spital. A fost deschis și un dosar penal și este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident rutier.

