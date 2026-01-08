Ninsori abundente, viscol și ger: avertizări meteo pentru aproape toată țara până pe 9 ianuarie

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până pe 9 ianuarie, ora 10:00, care vizează ninsori, depuneri de strat de zăpadă, intensificări ale vântului și temperaturi foarte scăzute.

În cea mai mare parte a țării sunt așteptate precipitații temporare, cu cantități de apă cuprinse între 10 și 40 l/mp. În prima parte a intervalului, precipitațiile vor fi mixte și se va forma polei, în special în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei. Ulterior, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va ajunge la 15–30 cm.

La munte, ninsorile vor fi consistente, cu un strat nou de zăpadă de 30–50 cm.

Vânt puternic și viscol în sud și la munte

Din noaptea de 7 spre 8 ianuarie, vântul va avea intensificări locale în regiunile sudice și estice, cu rafale de 50–60 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, viteza vântului va depăși 70–80 km/h, determinând viscol și scăderea vizibilității.

Ger în mai multe regiuni

În noaptea de 8 spre 9 ianuarie, vremea va deveni local geroasă, în special în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul țării. Temperaturile minime vor coborî, în general, între -15 și -10 grade Celsius.

Cod galben de ninsori și viscol

Până astăzi la ora 12:00, este în vigoare un cod galben pentru Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, Munții Banatului și Carpații Meridionali și de Curbură.

În aceste zone sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, cu acumulări de 20–35 l/mp, iar local peste 40 l/mp la munte. Stratul de zăpadă va ajunge la 20–50 cm în zonele montane și 15–30 cm în zonele joase. Local, se va forma polei.

Cod galben de polei în Transilvania și Moldova

Un al doilea cod galben, valabil în același interval, vizează centrul, sudul și estul Transilvaniei, precum și Moldova, unde vor fi precipitații mixte și depuneri locale de polei.

