„Nu suntem de vânzare”: Groenlandezii reacționează cu teamă și indignare la intențiile administrației Trump

Tot mai mulți groenlandezi își exprimă public îngrijorarea și nemulțumirea față de declarațiile administrației Trump privind posibilitatea achiziționării Groenlandei de către Statele Unite. „Poporul Groenlandei nu vrea să devină american. Nu suntem de vânzare”, a declarat pentru BBC Mia Chemnitz, antreprenor din capitala Nuuk.

Mia Chemnitz spune că „poporul din Groenlanda nu vrea să devină american”

Declarațiile Casei Albe amplifică tensiunile

Casa Albă a confirmat că discută „activ” o ofertă de cumpărare a teritoriului aflat sub suveranitate daneză de secole. Mai mult, președintele Donald Trump și unii oficiali americani au sugerat anterior că nu exclud o preluare prin forță, dacă va fi considerată necesară.

Aceste afirmații au fost întâmpinate cu nervozitate atât în Groenlanda, cât și în diaspora groenlandeză.

Temeri sporite după precedente recente

Îngrijorările s-au accentuat după ce SUA l-au reținut pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, într-o operațiune fără precedent, fapt care a determinat unii groenlandezi să perceapă amenințările ca fiind reale. „Atunci a încetat să mai pară ceva abstract”, spune Tupaarnaq Kopeck, stabilită în Canada.

Reprezentanții politici vorbesc despre o amenințare clară

Aaja Chemnitz, unul dintre parlamentarii care reprezintă Groenlanda în parlamentul danez, consideră comentariile Washingtonului drept „o amenințare clară” și „o lipsă totală de respect față de un aliat NATO”.

Importanța strategică a Groenlandei

Deși este cel mai puțin populat teritoriu din lume, Groenlanda are o importanță strategică majoră pentru SUA, fiind amplasată între America de Nord și Arctica. Insula joacă un rol esențial în sistemele de avertizare timpurie pentru atacuri cu rachete și atrage interes pentru resursele sale naturale, inclusiv minerale rare, devenite mai accesibile odată cu topirea gheții.

Îngrijorări în rândul populației

„Nu este ușor să fii o comunitate de 56.000 de oameni și să te confrunți cu presiuni din partea unei superputeri”, spune Masaana Egede, editor al publicației Sermitsiaq. Mulți locuitori se tem că interesele lor ar putea fi ignorate în jocurile geopolitice.

Independență, dar nu sub control american

Sondajele arată că groenlandezii susțin ideea independenței față de Danemarca, însă resping categoric ideea de a deveni parte a SUA. Groenlanda beneficiază de autonomie extinsă, în timp ce politica externă și apărarea sunt gestionate de Copenhaga.

Diviziuni de opinie în interiorul comunității

Unii localnici, precum vânătorul inuit Aleqatsiaq Peary, consideră că situația ar însemna doar „o trecere de la un stăpân la altul”. Alții se declară profund iritați și speriați de retorica venită dinspre Washington.

Mesaj final: deschiși pentru cooperare, nu pentru anexare

„Suntem o democrație funcțională, un aliat NATO și deja colaborăm cu SUA”, subliniază Mia Chemnitz. „Nu suntem de vânzare, dar suntem deschiși pentru afaceri.”

