(VIDEO) Cutremur de 6,2 în vestul Japoniei: seism resimțit în mai multe regiuni, fără risc de tsunami

Un cutremur cu magnitudine estimată la 6,2 a zguduit marți vestul Japoniei, fiind resimțit în mai multe regiuni ale țării și atrăgând atenția autorităților și a populației. Deși seismul a fost suficient de puternic pentru a fi perceput pe o arie extinsă, nu au fost emise ordine de evacuare.

Potrivit Agenției Japoneze de Meteorologie, mișcarea telurică s-a produs în prefectura Shimane, situată în partea de nord-vest a Japoniei.

Adâncime mică, efecte resimțite intens la suprafață

Epicentrul cutremurului a fost localizat pe uscat, la o adâncime relativ redusă, de aproximativ 10 kilometri, ceea ce a contribuit la intensitatea percepută la suprafață.

Cele mai puternice mișcări au fost raportate în orașul Matsue, capitala prefecturii Shimane, dar și în alte localități din zonă, inclusiv din prefectura vecină Tottori.

Autoritățile monitorizează situația

Autoritățile japoneze au monitorizat în timp real evoluția situației pentru a evalua eventualele pagube sau efecte secundare, potrivit informațiilor transmise de Mediafax.

Oficialii au precizat că nu există risc de producere a unui tsunami, informație confirmată și de Associated Press.

Verificări la centralele nucleare

În urma seismului, Autoritatea pentru Reglementare Nucleară a declanșat verificări de siguranță asupra infrastructurii critice din regiune. Controalele efectuate nu au indicat probleme la centrala nucleară Shimane sau la alte instalații nucleare din zonă, un aspect esențial având în vedere istoricul seismic al Japoniei.

Japonia, într-o zonă cu activitate seismică intensă

Japonia este situată pe Inelul de Foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone tectonice ale lumii, potrivit Reuters. Activitatea seismică frecventă menține autoritățile într-o stare constantă de alertă.

Doar în luna decembrie, țara a fost afectată de alte două cutremure puternice, produse în diferite regiuni, subliniind vulnerabilitatea Japoniei la astfel de fenomene naturale.

