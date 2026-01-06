Summitul „Coaliția de Voință” de la Paris. Aliații Ucrainei caută o viziune comună pentru armistițiu și garanții de securitate

Țările care susțin Ucraina se reunesc marți la Paris, în cadrul summitului „Coaliția de Voință”, într-o nouă încercare de a avansa către o soluționare a războiului declanșat de Rusia, conflict care se apropie de al cincilea an. Reuniunea își propune să evidențieze o convergență între Washington, europeni și Kiev privind „modalitățile operaționale” ale garanțiilor de securitate pentru Ucraina, a anunțat Palatul Élysée.

În total, 35 de țări vor participa la summit, iar 27 de șefi de stat sau de guvern, în principal europeni, sunt așteptați în capitala franceză.

Prima participare americană la nivel fizic

Statele Unite vor fi reprezentate de Steve Witkoff, emisar special, și de Jared Kushner, ginerele fostului președinte Donald Trump. Aceasta este prima participare americană la un summit fizic al Coaliției de Voință, inițiativă lansată în primăvara trecută de Franța și Regatul Unit.

Potrivit unor surse diplomatice, la reuniune sunt așteptați și:

președintele ucrainean Volodimir Zelenski,

premierul britanic Keir Starmer,

cancelarul german Friedrich Merz,

premierul italian Giorgia Meloni,

premierul canadian Mark Carney.

Armistițiu, reacții la încălcări și o forță multinațională

Liderii participanți trebuie să convină asupra unei viziuni comune privind modalitățile unui viitor armistițiu între Ucraina și Rusia, asupra răspunsului în cazul încălcării acestuia, precum și asupra principiului desfășurării unei forțe multinaționale menite să ofere „asigurări de securitate Ucrainei” în cadrul unui eventual acord politic.

Președinția franceză a precizat că aceste decizii erau încă în curs de „finalizare” luni. Detaliile sensibile vor rămâne confidențiale. „Șefii de stat și de guvern vor dezvălui doar ceea ce secretul militar permite să se spună”, a avertizat un consilier al președintelui Emmanuel Macron, subliniind că nu vor fi făcute publice efectivele sau contribuțiile exacte ale statelor participante.

„Ambiția noastră este să anunțăm finalizarea lucrărilor de convergență”, a declarat consilierul, adăugând că aliații europeni și americani „știu cum să ofere garanții de securitate Ucrainei” odată ce va fi stabilit un armistițiu și vor începe negocierile de pace.

Reuniuni pregătitoare la Kiev și la nivel militar

Summitul de la Paris a fost precedat de mai multe întâlniri pregătitoare. Sâmbătă, consilieri de securitate din 15 țări, inclusiv Franța, Germania și Canada, alături de reprezentanți ai UE și NATO, s-au reunit la Kiev. Steve Witkoff a participat de la distanță la discuțiile privind ultima versiune a planului american de încetare a ostilităților, negociat cu Ucraina.

O altă reuniune pregătitoare, la nivelul șefilor de stat major, a avut loc luni. Potrivit lui Volodimir Zelenski, aceste discuții vizează „să aducă o contribuție suplimentară la apărarea Ucrainei și să accelereze sfârșitul războiului”.

Președintele ucrainean a subliniat că țara sa este pregătită pentru „două căi posibile: diplomația sau continuarea unei apărări active”, în funcție de eficiența presiunii exercitate asupra Rusiei.

Poziții dure la Moscova și intensificarea luptelor

De la Moscova, președintele rus Vladimir Putin a reiterat că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina „prin negocieri sau prin arme”. Kremlinul a anunțat recent intenția de a-și „înăspri” poziția în negocieri, după ce a acuzat Ucraina de tentativa unui atac cu drone asupra unei reședințe a lui Putin – acuzație negată de Kiev.

În acest context, Rusia a difuzat un videoclip cu resturi de drone și hărți ale traiectoriei aparatelor, în încercarea de a susține acuzațiile, potrivit Euronews.

Atacuri rusești asupra Kievului, în ajunul summitului

Pe teren, luptele continuă. Forțele ruse au revendicat cucerirea localității Grabovské, din regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei, unde Putin a ordonat crearea unei „zone tampon” la frontieră.

Potrivit unei analize AFP bazate pe datele Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), armata rusă a cucerit în 2025 peste 5.600 km² de teritorii ucrainene, cel mai mare avans de la primul an al invaziei, în 2022.

În ajunul reuniunii de la Paris, o clinică privată din Kiev a fost lovită de un atac rusesc, soldat cu moartea a două persoane. Alerte antiaeriene au fost declanșate pe întreg teritoriul Ucrainei, vizat de 165 de drone, potrivit lui Zelenski.

În capitală, atacurile au provocat un incendiu la clinică, unde un bărbat de 30 de ani a murit, iar alți trei pacienți au fost răniți. La periferia Kievului, bombardamentele au avariat locuințe și infrastructuri esențiale, provocând întreruperi de curent, în condițiile în care temperaturile nocturne au coborât la –8°C.

